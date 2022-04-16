Tunus açıklarında yarı batık hale gelen gemideki 4 Türk denizci kurtarıldı - Haberler

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Tunus açıklarında yarı batık hale gelen gemideki 4 Türk denizci kurtarıldı

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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Tunus açıklarında yarı batık hale gelen gemideki 4 Türk denizci kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gine bayraklı bir tankerin Tunus açıklarında yarı batık hale geldiğini, gemide görev yapan 4 Türk dahil 7 denizcinin kurtarıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gine bayraklı bir tankerin Tunus açıklarında yarı batık hale geldiğini, gemide görev yapan 4 Türk dahil 7 denizcinin kurtarıldığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ulaşan acil durum sinyalinin araştırılması neticesinde dün akşam saatlerinde Gine bayraklı XELO isimli 58 metre boyundaki tankerin, Gabes/Tunus açıklarında yarı batık hale geldiği, gemide görev yapan 4 Türk dahil 7 denizcinin kurtarıldığı belirlendi."

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

Denizcilik, Tunus, Gine, Türk, Ekonomi, Haberler

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