Tunceli'nin Kent Merkezi Yeniden Canlanmalı

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, Moğultay Mahallesi'nde yer alan Tunceli kent merkezinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi.

Kent merkezinde yıkılan ve yenilenecek kurumların önümüzdeki yıl içinde hızlı şekilde bitirilmesi için çaba harcanmasını isteyen Tunceli ESOB Başkanı Hıdır Belice, "Her şehrin batı yakası kendiliğinden değişmeye, dönüşmeye ve gelişmeye açık olduğundan ilimizin batı yakasında bulunan Atatürk Mahallesi de bundan payını almış ve almaya da devam etmektedir. Bu durum ilimizin gelişmesinde, istihdamında ve katma değer oluşturulmasında olumlu katkı sunmaktadır. Şehirlerin doğu yakaları bu kadar şanslı olmadıklarından değişmeleri, gelişmeleri, kalkınmaları ve katma değer sunmaları tamamen planlamayla gerçekleştirilebilmektedir. İlimizin doğu yakasında üniversiteler, öğrenci yurtları, organize sanayi bölgeleri, hastaneler, şehirlerarası otobüs terminalleri, gar, toplu konutlar, fuar ve etkinlik alanları gibi projelerin burada hayat bulması gerekirdi. İlimiz özelinde böyle bir planlama ve projelendirme olmadığından doğu yakası talihiyle baş başa kaldı. Şehir merkezinde deprem riskinden dolayı bazı kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların binalarını yenilemesi nedeniyle Atatürk Mahallesi'ne taşınmaları sonucunda şehir merkezi boş bir duruma düşmüştür. Şehir merkezinde iş yeri kiralarının yüksek oluşu, banka ve kamu kurumları gibi bazı kurumların gitmesi iş ve ticaret yapmakta olan küçük esnaf ve sanatkarlarımızı mağdur edecek duruma getirmiştir. Sonuç olarak yıkılan ve yenilecek kurumlarının önümüzdeki yıl içinde çok hızlı bir şekilde yapılarak hayata geçirilmesi lazım. Özellikle öğrenci yurtları, okullar, devlet hastanesinin bir kaç önemli bölümü, hizmet binası olmayan kamu kurum ve kuruluşlarının yeni binalarının inşa edilmesi şehir merkezindeki sosyal ve ekonomik canlılığı devam ettirecektir" dedi. - TUNCELİ