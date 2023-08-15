Tunceli'de Süt Ürünleri Üretim Tesisi İncelendi

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilde faaliyet gösteren süt ürünleri üretim tesisi incelendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, tesisin işleyişi ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Tunceli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından süt ürünleri üretim tesisi incelendi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, beraberindekilerle birlikte ilde faaliyet gösteren süt ürünleri üretim tesisini inceledi. Pala, işletme yetkilisinden tesisin işleyişi, üretim süreçleri hakkında bilgi alırken, sektörde karşılaşılan sorunları da dinledi.

İldeki hayvancılığın geliştirilmesi açısından sektörün önemini vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, üreticilerin sorunlarını yakından takip edeceğini belirterek, kentin hayvancılık potansiyelini değerlendirmek ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek olunması için işbirliği olanaklarını ele alacaklarını söyledi. - TUNCELİ