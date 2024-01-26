Tunceli'de iş yerlerine fiyat tabelası denetimi

Tunceli'de iş yerlerine yönelik fiyat tabelası denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararın arından lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler, fiyat listesini iş yerinin girişi ve hizmet verilen masalara kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asması zorunlu kılındı. 1 Ocak itibariyle başlayan uygulama çerçevesinde Tunceli'de de Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla kafe ve restoran gibi işletmelerde denetimler gerçekleştirilirken kurala uymayan işletmelerin Alo 175 ihbar hattına şikayet edilebileceği belirtildi. - TUNCELİ