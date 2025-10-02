Tunceli'de IPARD 3 Programı ile Çiftçilere 350 Milyon TL Destek

IPARD 3 Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, Tunceli'de çiftçilere, girişimcilere ve hayvancılara sağlanan devlet destekleri anlatıldı. Son üç yılda bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimine toplam 350 milyon 474 bin 50 TL destek ödemesi yapıldığı açıklandı.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen IPARD 3 Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, tarımsal destekler ve yatırım projeleri ele alındı. Toplantıda, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin desteklenmesi amacıyla Tunceli'de toplam 350 milyon 474 bin 50 TL destek ödemesi gerçekleştirildiği belirtildi. Tarımsal üretim planlamasında suyun merkeze alındığı ve Tunceli'nin 8 havzaya ayrıldığı ifade edilirken, hayvansal üretimde de süt havzası ilan edilen 10 il arasında yer alındığı kaydedildi.

Tunceli'de son yıllarda yapılan destek ödemeleri ve kapsamını yaptığı sunumla anlatan Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, "Tarımsal üretim planlaması, gerek bitkisel üretimde gerek hayvansal üretimde suyu merkeze alarak bakanlığımızın planladığı bir süreçtir. Biz bitkisel üretimde yaklaşık 24 milyonluk tarım arazimizin, dikili tarım arazileri haricinde 15,7 milyonluk araziyi şu an planlamış bulunuyoruz. Hayvansal üretim planlamasında da suyu merkeze alarak yapılan planlama sonucunda arz talep dengesini sağlamayı amaçlayan bir üretim planlamasıdır. Bitkisel üretimdeki üretim planlaması 13+1 ürün. Bunlar içerisinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, patates, soğan ve yem bitkileri. Biz Tunceli'yi 8 havzaya böldük, merkez ve 7 ilçe olarak. İlk defa pamuğu Pertek'te havza içerisine aldık. Zaten hububatta arpa ve buğday, bakliyatta kuru fasulye ve mercimek havza içerisindeydi. İlk defa Pertek'te pamuk ve Mazgirt, Çemişgezek ve Pertek'te ayçiçeğini havza içerisine dahil ettik. Hayvansal üretim planlamasında biz 'süt havzası' ilan edilen 10 il arasındayız. Suyu merkeze alan bir planlamadır. Sanayiye giden süt Ege ve İç Anadolu Bölgesinde yüzde 24,58 iken, sanayiye giden sütümüz 10 il arasında yani Doğu'da olan 7, Orta Karadeniz'de olan 3 ilden toplam 10 ilde yüzde 2 sanayiye giden süt var. Bakanlığımızın amacı aslında bu yüzde 2 sanayiye giden sütü yüzde 30-35'lere yükseltmek" dedi.

TKDK Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Ahmet Poyraz ise "Geçen yıl Tunceli'de çıktığımız çağrılarla güzel bir başlangıç yaptık. Yaklaşık 27 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım tutarı, 12 milyon TL'nin üzerinde bir destek tutarı olan projeyle sözleşme imzaladık. Bu kapsamda 2 projemiz tamamlandı, ödemelerini yaptık. Diğer projelerimiz de devam ediyor, inşallah ödemelerine devam ediyoruz. Tunceli'de geçen yıl bizim ilk yılımızdı. Bu yılki çağrılarımızda bu rakamlar çok daha yukarılarda. Proje sayılarımız çok güzel devam ediyor. 2 gün önce yeni bir çağrıya daha çıktık. Onda da inşallah Tunceli'den proje bekliyoruz. Bu projelerle beraber şu anda teslim aldığımız projelerin tamamı 100 milyon TL'nin üstüne çıkmış durumda. İnşallah daha da artacaktır. Bu projeleri de önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlayıp destek ödemelerini yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıya Tunceli Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörü Ahmet Poyraz, çok sayıda çiftçi, üretici ve girişimci katıldı. - TUNCELİ