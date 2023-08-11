Tunceli'de Elektrik Dağıtım Şirketi Çalışanları İş Yavaşlatma Eylemi Yaptı

Tunceli'de elektrik dağıtım şirketi çalışanları, maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle iş yavaşlattı. İşçiler, insanca yaşayabilecek bir ücret istediklerini belirtti.

Tunceli'de elektrik dağıtım şirketi çalışanları maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle iş yavaşlattı. İşçiler adına konuşan Şahin Özmen, "Kimse bizden fedakarlık beklemesin. Hakkımız olanı istiyoruz; insanca yaşayabilecek bir ücret" dedi.

Tunceli'de elektrik dağıtım şirketinin kent merkezinde ve kentin ilçelerinde çalışan personeli, maaşlarında iyileştirme yapılması istemiyle iş yavaşlatma eylemi yaptı. Şirket önünde açıklama yapan işçilerden Şahin Özmen, şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin sebebi bizler değiliz. Bizler üreten, çalışan emeğimizle, alın terimizle yaşayan emekçileriz. Kimse bizden fedakarlık beklemesin. Hakkımız olanı istiyoruz; insanca yaşayabilecek bir ücret. Gücümüz birliğimizdir. Taleplerimiz şunlar; net 22 bin TL maaş artı yan gelirler. Yılda iki tam ikramiye, banka promosyonu, sendika sözleşmesinin üç yıldan daha az bir süreye indirilmesi."