Tunceli'de Dut Üreticilerine File Desteği

Tunceli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, dut üretiminin yoğun olarak yapıldığı Çemişgezek ilçesi Ulukale köyündeki üreticilere file desteğinde bulundu.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından coğrafi işaretli Ulukale dutunun üreticilerini desteklemek amacıyla, dut üreticisi 136 kişiye, yüzde 50 hibeli hasat filesinin dağıtımı gerçekleştirildi. Hasat şöleni tadında geçen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Tunceli Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, "Ulukale Dutu bildiğimiz gibi coğrafi işaretli bir üründür. İlimizde organik üretimi yapılan, katma değeri en fazla olan ürünümüzdür. Organik üretim alanlarının artması konusunda, projenin hayata geçirilmesinde öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum. Gelecek sene de bu desteğimiz artarak devam edecek. Şu an organik üretimimiz 438 dekar alanda toplam yaş olarak 750 ton üretimimiz var. Ben bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Üreticilerimizin emeğinize ve yüreğine sağlık" dedi.

Ulukale ve Bozağaç Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda dut üreticisi Necmettin Duman ise "Çemişgezek Tarım ve Orman Müdürlüğümüzden başlayarak, takiben Tarım ve Orman Bakanlığına uzanan süreçte, beldemizde yapılan organik tarımı desteklemek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca yüzde 50 hibe ile gönderilen file dağıtım töreni için bugün toplandık. Organik tarıma gösterdikleri desteklerden dolayı emeği geçen kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TUNCELİ