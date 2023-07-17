Tunay Gıda, Gat Foods-IBBL'ye satıldı

ÜNLÜ & Co finansal danışmanlığında, Tunay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Tunay Gıda), Gat Foods-International Beer Breweries LTD'ye (Gat Foods-IBBL) satış sözleşmesi imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ÜNLÜ & Co'nun alıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği işlemde, organik meyve suyu konsantresi ve meyve püresi üretim sektörünün önemli oyuncularından Tunay Gıda'nın çoğunluk hisselerinin, aynı sektörde dünya çapında faaliyet gösteren Gat Foods-IBBL'ye satışı ile ilgili hisse satış sözleşmesi gerçekleşti.

Satış işlemi ile Tunay Gıda, Gat Foods-IBBL çatısı altında büyümesini sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Zeynep Koçak, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki önemli sektörlere ve bu sektörlerin önde gelen şirketlerine olan yabancı yatırımcı ilgisinin devam ettiğini görüyoruz. Meyve suyu konsantresi ve püresi üretim alanında gerçekleşen bu önemli işlemi, Gat Foods danışmanı olarak başarıyla sonuçlandırmış olmaktan dolayı mutluyuz. Bu işlem, Gat Foods ile aynı sektörde tamamladığımız ikinci işlem olmakla birlikte Türkiye M&A pazarının kısa ve orta vadede hareketli geçeceğine dair beklentilerimizi güçlendiriyor."