TÜNAŞ 2022 Hesaplarını TBMM Komisyonunda Görüştü

Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) 2022 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç, Komisyondaki sunumunda, Sinop Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin bilgi verdi.

Sinop NGS Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin 2017'de başladığını ifade eden Yamaç, "Halkın Katılımı Toplantısı 2018'de gerçekleştirildi. ÇED Raporu 2019'da teslim edildi. İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri sonrası güncellenen nihai ÇED Raporu 2020'de sunuldu. ÇED olumlu kararı 11 Eylül 2020'de verildi." diye konuştu.

Yamaç, 3. Nükleer Güç Projesi'ne ilişkin ise potansiyel sahaların uygunluk değerlendirmesinin yapıldığını, mevcut verilerin toplandığını ve gerekli saha çalışmalarının belirlenmesi ile Program Yönetim Planı hazırlandığını söyledi.

Küçük modüler reaktörler ve 4. nesil reaktörler konusunda temel teknolojisi ve ilgili iş planı hakkında genel bir anlayış kazanmak için proje yürütüldüğünü dile getiren Yamaç, entegre ön fizibilite değerlendirme raporunun hazırlandığı bilgisini verdi.

Komisyonda, sunumun ardından TÜNAŞ'ın 2022 yılı hesaplarına ilişkin görüş ve öneriler sunuldu.