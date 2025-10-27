TÜMOSAN, Osmaniye'de Yeni Traktör Satış Plazasını Açtı

TÜMOSAN'ın Osmaniye'deki traktör satış bayisi Börklüler Otomotiv, bölge çiftçilerine daha kapsamlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla yeni plazasında hizmet vermeye başladı. Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzerinde konumlanan modern tesis, mimarisi ve teknik altyapısıyla tarım sektörünün güncel ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Yeni yatırım, TÜMOSAN'ın yerli üretim gücünü ve kalite anlayışını Osmaniye'deki çiftçilerle buluşturarak bölgenin tarımsal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Geniş ürün yelpazesiyle çiftçilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan yeni plaza, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilere daha hızlı, erişilebilir hizmet sağlamak üzere hayata geçirildi.

Açılış törenine bölgenin önde gelen yöneticileri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Törende; Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arisoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Saribuva, İl Jandarma Komutanı Şener Kaytez, AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hacı Akkoyunlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül, Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, Toprakkale Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir ve Yarbaşı Belediye Başkanı Ökkeş Aksoy yer aldı.

Bayi Yetkilisi Mustafa Börklü, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yeni plazamızla birlikte Osmaniye'de çiftçilerimize daha yakın olmayı, onların ihtiyaçlarını yerinde ve hızlı bir şekilde karşılamayı amaçladık. Bölge tarımına değer katacak hizmetlerimizi artık daha geniş ve modern bir tesisten sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Börklüler Otomotiv'in yeni plazası, TÜMOSAN'ın kalite ve güven odaklı hizmet anlayışını Osmaniye'de de güçlendirdi. Bu yatırım, hem bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak hem de çiftçilerimizin yerli, modern ve güvenilir traktörlere erişimini kolaylaştıracaktır."

Açılış töreni, TÜMOSAN yetkilileri, tarım sektörü temsilcileri, yerel yöneticiler ve bölge çiftçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sektör paydaşlarını bir araya getiren etkinlik, bölge ekonomisine katkı sağlayacak yeni iş birliklerinin ve Türk tarımının geleceğine yönelik umut vermesi hedeflendi.