TÜMAD Madencilik, Çanakkale'deki Altın Madeni Projelerini Satın Aldı

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Kanadalı Alamos Gold'dan Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'i satın aldı ve Çanakkale'deki Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projeleri devralındı.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale'deki altın madeni projelerini Kanadalı firmadan satın aldı.

TÜMAD Madencilik, Kanadalı Alamos Gold'un Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi projeleriyle birlikte satın aldığını ve satış işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Satın alma kapsamında Çanakkale'de bulunan Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projeleri TÜMAD'a devredildi.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Lapseki işletmelerindeki ileri teknolojiye dayalı üretim gücü, yerli sermaye yapısı ve uluslararası standartlardaki çevre yönetimiyle sektörde rol model olarak öne çıkarken çevreyle uyumlu madencilik teknolojileri, su kaynaklarının korunmasına yönelik hassas yönetim politikaları ve biyolojik rehabilitasyon uygulamalarıyla sürdürülebilir madenciliğin Türkiye'deki öncülerinden biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
