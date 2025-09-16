Haberler

TÜMAD Madencilik, Alamos Gold ile 470 Milyon Dolarlık Anlaşma Sağladı

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik'in hisselerini satın almak için 470 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye, 1 milyar dolarlık tahkim davasından kurtulmuş oldu.

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kanada merkezli Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik'in hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma ile Türkiye'nin 1 milyar dolarlık tahkimden kurtulduğu belirtiliyor.

Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye'deki madencilik projelerini, Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt'u içeren varlıklarını TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye toplam 470 milyon dolar nakit bedelle satma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Alamos Gold'a 470 milyon dolarlık ödeme 3 dilim halinde gerçekleşecek. Anlaşma ile birlikte Türkiye aleyhine açılan 1 milyar dolarlık tahkim davasının sona ereceği belirtiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
