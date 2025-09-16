TÜMAD Madencilik, Alamos Gold ile 470 Milyon Dolarlık Anlaşma Sağladı

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kanada merkezli Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik'in hisselerini satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma ile Türkiye'nin 1 milyar dolarlık tahkimden kurtulduğu belirtiliyor.

Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye'deki madencilik projelerini, Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt'u içeren varlıklarını TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye toplam 470 milyon dolar nakit bedelle satma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Alamos Gold'a 470 milyon dolarlık ödeme 3 dilim halinde gerçekleşecek. Anlaşma ile birlikte Türkiye aleyhine açılan 1 milyar dolarlık tahkim davasının sona ereceği belirtiliyor. - İSTANBUL