Tüketicilerin yüzde 73'ü canlı destek iletişimini tercih ediyor

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte değişen tüketici alışkanlıkları, iş dünyasının pazarlama stratejilerine yön veriyor. Tüketicilerin yüzde 73'ü markalarla iletişim kurmak için canlı destek hatlarını tercih ederken, geleneksel iletişim kanallarını geride bırakan işletmeler, dijitalde görünürlük kazanmak ve müşteri deneyimini iyileştirmek için kendilerini canlı destek sistemleriyle 7/24 erişilebilir kılıyor.

Dijitalleşmenin gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla birlikte tüketici davranışlarının hızla dönüşmesi iş dünyasının pazarlama stratejilerine yön veriyor. Tüketicilerin birçoğu ihtiyaçlarını işletmelerin dijital platformları üzerinden karşılarken, markalarla iletişimlerinde de telefon ya da e-posta yerine artık canlı destek hatlarını tercih ediyor. Invesp'in konuya dair gerçekleştirdiği araştırma tüketicilerin markalarla iletişim kurmak için yalnızca yüzde 51'inin e-posta ve yüzde 44'ünün telefonu kullandığını işaret ederken, yüzde 73'ünün ise artık canlı destek hatlarını tercih ettiğini gösteriyor. Canlı destek özelliği kullanan müşterilerin yüzde 38'i ise başarılı bir iletişim kurdukları takdirde bir ürün satın alırken, şirketler de canlı destek ile sipariş değerini yüzde 43 artırıyor.

İşletmelerin müşterileriyle iletişim kanallarını tek bir uygulamada toplayan yerli canlı destek sistemi ve iletişim çözümleri Supsis Kurucusu Enes Dur, konuya ilişkin açıklamasında, "Dijitalleşme geleneksel pazarlama stratejilerini değiştiriyor. Şirketler artık reklam metotlarını kullanmak yerine müşteri deneyimini iyileştirerek site trafiğini ve dijital görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Biz de otomatik dil çevirme özelliğine sahip ve ücretsiz olan 7/24 online destek sistemimizle KOBİ ve girişimlere hem yurt içi hem de globaldeki müşteriyle eşzamanlı iletişim kurmalarını sağlıyoruz" dedi.

YENİ NESİL PAZARLAMA KANALI: CANLI DESTEK HATTI

Canlı destek sisteminin işletmelerin gider kalemlerinden ve zamandan tasarruf etmelerine kapı araladığını aktaran Enes Dur, "Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticaret yapan işletmelerin sayısı gün geçtikçe artıyor ve tüketicilerin karşısında geniş bir yelpaze oluşuyor. Bu yüzden dijitalde görünür olmak ve potansiyel müşterilerle bağ kurmak kritik bir önem arz ediyor. Canlı destek sistemi yapay zeka altyapısıyla birlikte mesai saatleri dışında da çalışmaya devam ederek müşterilerle 7/24 iletişimde kalınmasına olanak tanıyor ve bekleme sürelerine son veriyor. İşletmeler daha az işgücü ile hata yapma oranını minimuma indiriyor" diye konuştu.

CANLI DESTEK SİSTEMİNDE ÇOK YÖNLÜ ENTEGRASYON DEVRİ

Tüketicilerin halen bir kısmının farklı iletişim kanallarını da kullandığının altını çizen Enes Dur, "Teknoloji günlük hayatımızın birer parçası haline geldikçe, tüketiciler bu alandaki tüm yenilikleri deneyimlerinde pratiğe dönüştürmek istese de bir kısmı halen farklı iletişim kanallarına sadık kalabiliyor. Supsis olarak bu noktada girişim ve KOBİ'lere çok yönlü bir sistem sunarak sesli ya da görüntülü görüşme, ticket, sms, e-posta, sosyal medya ve WhatsApp entegrasyonu yapıyoruz. İşletmeler bu sayede iletişim kanallarını her an erişilebilir kılıyor ve destek personellerine daha az ihtiyaç duyuyor. Uygulamamızdaki personel raporlama özelliğimizle de verimliliklerini artıracak çözümler üretebiliyor" ifadelerini kullandı.

YERLİ VE ÜCRETSİZ CANLI DESTEK SİSTEMİ GLOBALE AÇILIYOR

Canlı destek sistemlerinin birçok sektör ve iş modelinde kullanılabildiğini söyleyen Supsis Kurucusu Enes Dur, "Sistemimiz e-ticaret, ithalat, ihracat gibi birçok alandaki farklı sektörlere hitap ediyor. Müşteri memnuniyetini artırma ve iletişim aksaklıklarının giderilmesi temelinde inşa ettiğimiz yerli uygulamamızla işletmelere ücretsiz destek veriyoruz. Müşteri deneyimi ve pazarlama stratejilerinde online iletişim sistemlerinin öneminin gelecek dönemde de artmaya devam edeceği farkındalığıyla ülkemiz başta olmak üzere globale de açılmayı hedefliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi