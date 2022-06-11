Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı Yüzde 10'a Çıkarıldı - Haberler

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Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı Yüzde 10'a Çıkarıldı

ANKA - Ekonomi
 - Güncelleme:
Tüketici Kredilerinde Bsmv Oranı Yüzde 10'a Çıkarıldı

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonu düşürmeye yönelik başlattığı tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'de yayınlanan 5729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tüketici kredilerinde yüzde 5 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 10'a çıkarıldı.

Daha önce de kredi kartlarında asgari ödeme tutarı 25 bin ve üstü limitler için yüzde 40'a yükseltilmişti.

ANKA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Banka Ekonomi Haberler

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