Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı - Haberler

Tüketici kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 10'a çıkarıldı Tüketici kredisi işlemlerinde alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. Tüketici kredisi işlemlerinde alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden yüzde 10 BSMV alınacak. Söz konusu oran, yüzde 5 olarak uygulanıyordu. Karar, bugünden itibaren kullanılacak tüketici kredilerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Ekonomi Haberler

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