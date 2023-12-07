Tüketici Kredileri ve Kredi Kartı Harcamaları Artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarındaki artış sürerken, takipteki alacaklarının miktarı geçen hafta 175 milyar 776 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı harcamalarındaki artış sürerken, takipteki alacaklarının miktarı geçen hafta 175 milyar 776 milyon liraya çıktı.

BDDK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 738,7 milyar TL'den 2 trilyon 714,3 milyar liraya geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 228,4 milyar liradan 11 trilyon 314 milyar 227 milyon liraya yükseldi. Bu dönem bankalardaki mevduat 14 trilyon 164 milyar TL'den 14 trilyon 146 milyar 794 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİN MİKTARI 1 TRİLYON 477,4 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Tüketici kredileri 1 trilyon 470,1 milyar liradan 1 trilyon 477,4 milyar liraya, bireysel kredi kartları harcamaları 1 trilyon 43,5 milyar liradan 1 trilyon 79,1 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise geçen hafta 174 milyar 962 milyon liradan 175 milyar 776 milyon liraya çıktı.

MERKEZ BANKASI'NIN NET REZERVİ 1 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

BDDK verilerine göre, Merkez Bankası rezervlerindeki artış sürüyor. Bankanın brüt rezervleri geçen hafta 3,6 milyar dolarlık artışla 140,1 milyar dolara ulaştı.

Bankanın net rezervi ise geçen hafta 1 milyar dolarlık düşüşle 34,8 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin yurt içi ve yurt dışı bankalardan swap (takas) ile ödünç aldığı döviz ve altınlar hariç tutulduğunda net rezerv pozisyonu geçen hafta 4,4 milyar dolarlık iyileşmeyle -46,7 milyar dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 378,8 milyar dolarlık düşüşle 175,6 milyar dolara geriledi. Bu kalemde parite etkisinden arındırılmış düşüş ise 773 milyon dolar oldu. Bu düşüşün 558 milyon doları gerçek kişilerden, 215 milyon doları tüzel kişilerden kaynaklandı.