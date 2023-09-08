Tüketici Konseyi'nden tüketici sorunları ve çözümleri toplantısı

TİCARET Bakanlığı koordinasyonunda, Ankara'da düzenlenen 27'nci Tüketici Konseyi'nde, tüketici sorunları ve çözümleri görüşüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 27'nci Tüketici Konseyi toplantısına, tüketici örgütlerinin başkan ve üyeleri, özel sektör temsilcileri ile ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tüketici sorunlarının ve çözümlerinin masaya yatırıldığı toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İklim krizinin ortaya çıkardığı daha yeşil bir ekonomi ihtiyacının da tüketicileri etkilediği dönemde, bu kapsamda planlı eskitme ile mücadele edilmesi gerektiğine ve ürünlerin dayanıklılığını, onarılabilirliğini ve geri dönüştürülebilirliğini sağlayan yeni politikalar üretilebilmesi için Tüketici Konseyi'nin çalışmalarını, tüm tüketicilerimiz için gerekli ortak aklı sağlayan öncü bir kurum durumuna getirmektir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına erişiminde yeni önlemleri hayata geçirmiş olup bunun yanında satıcılarla tüketicilere bir araya getiren yeni bir dijital platformunda çalışmalarına hızlı bir şekilde devam edilmektedir. Yenilenmiş ürünler kapsamında yapılan çalışmalar aracılığıyla ürünlerin ekonomiye tekrar kazandırılmasının hem israfın önlenmesine hem de çevrenin korunmasına ciddi katkılar sağladığı gözlenmektedir. Tüketici Konseyi görüşmeleri kapsamında, özellikle internet üzerinden satışlar ve tüketicilerin temel ihtiyaçlara erişimi hususları çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, konsey kararları üzerinde mutabakata varılmıştır. Konsey kararları, içerdikleri konular itibarıyla öncelikle ele alınması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimleri gerçekleştirilmiş olup, yıl içerisinde takibi gerçekleştirilmektedir."