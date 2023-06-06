Tüketici Hakları Derneği sahte otel dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu

Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, sahte otel dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyarıda bulundu.

Sabırlı, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte dolandırıcıların e-posta, SMS gibi çeşitli iletişim yollarıyla sahte paket tur ya da konaklama faaliyetler sunarak vatandaşları tuzağa düşürdüklerini belirtti. Böyle durumlar ile karşılaşan vatandaşların, gelen mesajları iyi araştırılıp, incelemelere gerektiğini söyleyen Hayrettin Sabırlı, "Dolandırıcıların değişik iletişim yolları ile sahte otel ismi kullanarak gönderdikleri tatil reklamlarına kanmamaları için vatandaşlarımızın araştırmalar yapmaları gerekiyor. Fotoğraf düzenleyici programlar ile bir otelin fotoğrafında oynamalar yaparak sahte isim ile sanki o otelmiş gibi insanları kandırıyorlar. Tüketicilerimiz maddi zarar görmemeleri için mutlaka güvenilir turizm firmalarıyla iletişime geçmelerini öneriyorum" dedi. - BİLECİK