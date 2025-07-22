Tüketici Hakem Heyetleri 2025'te 396 Bin Uyuşmazlık Başvurusunu İnceledi

TİCARET Bakanlığı'na bağlı Tüketici Hakem Heyetleri, bu yılın ilk 6 ayında 396 bin 182 uyuşmazlık başvurusunu karara bağladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan 'Tüketici Hakem Heyetleri'nin, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercileri olarak hizmet verdiği belirtildi. Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay bir şekilde çözümüne olanak sağlayan heyetlerin, yargının iş yükünü de önemli ölçüde azalttığı vurgulanarak, "Tüketici Hakem Heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlanmıştır. 2025 yılı için de değeri 149 bin TL altında olan uyuşmazlıklar hakkında Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvuru yapılabilmektedir" denildi.

TÜKETİCİLER ELEKTRONİK BAŞVURUYU TERCİH EDİYOR

Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2025 yılının ilk yarısında toplam 408 bin 717 başvuru yapıldığı ve bunların 396 bin 182'sinin hakem heyetleri tarafından karara bağlandığı kaydedilerek, "Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 5 milyar TL tutarındadır. Tüketiciler, e-Devlet üzerinde yer alan Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılının ilk yarısında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 71'i e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULARIN YÜZDE 63'ÜNDE AYIPLI MAL VE HİZMET İDDİASI

Başvuruların yüzde 63'ünde ayıplı mal ve hizmet iddiasıyla şikayette bulunulduğu belirtilerek, "Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2025 yılının ilk 6 ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 37'si ayıplı mal, yüzde 26'sı ise ayıplı hizmet şikayetlerine yönelik gerçekleşmiştir. Ürün bazında bakıldığında ise en çok şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, GSM aboneliği (yüzde 4,79), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 4,03), cep telefonu (yüzde 3,78), mobilya (yüzde 3,66) ve internet aboneliği (yüzde 3,17) başvuruları diğer şikayet konusu ürün ve hizmetler olarak öne çıkmaktadır. E-ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 4,95'tir. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara sektörel bazda bakıldığında, en çok perakende ticaret sektörü (222 bin 89 adet, yüzde 54,33), abonelik hizmetleri sektörü (46 bin 260 adet, yüzde 11,31) ve finansal hizmetler sektörü (39 bin 547 adet, yüzde 9,67) uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapılmıştır" denildi.