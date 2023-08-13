Tüketici Hakem Heyetleri 2023 Yılında 1,9 Milyar Liralık Uyuşmazlığı Karara Bağladı

Tüketici Hakem Heyetleri, 2023 yılının ilk 7 ayında 1,9 milyar lira değerindeki 393 bin 768 adet uyuşmazlığı karara bağladı. Tüketici Hakem Heyetleri, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme olanak sağlıyor. Bu sayede yargı dışında alternatif çözüm yolu olarak yargı mercileri üzerindeki iş yükü de önemli ölçüde azaltılıyor. Bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık yargıya intikal etmeden Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı. Tüketici Hakem Heyetlerine 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 402 bin 110 adet başvuru yapılırken, 393 bin 768 adet uyuşmazlık ise karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri ise yaklaşık 1,9 milyar lirayı buldu. 262 bin 317 başvuru elektronik ortamda yapıldı. Tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını Tüketici Hakem Heyetlerine iletebiliyor. Bu kapsamda, 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvuruların yaklaşık %65'i olan 262 bin 317 adet başvuru e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş olup, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi. 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında ilk sırada yüzde 12,31 ile en çok 'ayakkabı' ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Bu şikayetleri yüzde 5,93 ile 'kredi kartı üyelik ücreti', yüzde 5,34 ile 'cep telefonu', yüzde 4,65 ile 'kıyafet', yüzde 4,64 ile 'internet abonelikleri', yüzde 3,60 ile 'mobilya' ve yüzde 2,72 ile 'GSM aboneliği' izledi. Sektörel bazda ise aynı dönemde sırasıyla en çok yüzde 56,59 ile 'perakende ticaret', yüzde 11,51 ile 'finansal hizmetler' ve yüzde 11,09 ile 'abonelik hizmetleri' sektörlerine yönelik başvuru yapıldı. - ANKARA

Tüketici hakem heyetleri bu yılın 7 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme olanak sağlıyor. Bu çalışmalarla yargı mercileri üzerindeki iş yükü de önemli ölçüde azaltılırken, bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık, yargıya intikal etmeden, tüketici hakem heyetlerince karara bağlandı.

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 7 ayında 402 bin 110 başvuru yapıldı, 393 bin 768 uyuşmazlık karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri 1,9 milyar lira olarak hesaplandı.

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını rahatlıkla tüketici hakem heyetlerine iletebiliyor.

Bu kapsamda, 2023'ün 7 ayında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 65'ine karşılık gelen 262 bin 317'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Söz konusu ?7 ayda heyetlere yapılan başvurular, ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, ilk sırada yüzde 12,31 ile "ayakkabı" ürünlerine yönelik şikayetler yer aldı. Bunu yüzde 5,93 ile "kredi kartı üyelik ücreti", yüzde 5,34 ile "cep telefonu", yüzde 4,65 ile "kıyafet", yüzde 4,64 ile "internet abonelikleri", yüzde 3,6 ile "mobilya" ve yüzde 2,72 ile "GSM aboneliği" izledi.

Sektörel bazda aynı dönemde en çok yüzde 56,59 ile "perakende ticaret" alanında başvuru yapıldı. Bu alanı yüzde 11,51 ile "finansal hizmetler" ve yüzde 11,09 ile "abonelik hizmetleri" sektörlerine yönelik başvurular takip etti.

Bakanlık, tüketici hakem heyetlerine başvuru yöntemlerinin rahat ve hızlı şekilde yapılmasını sağlayarak, tüketiciler, satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanacak problemlerin hızlı bir şekilde çözümlenmesi, ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin en hızlı ve etkin şekilde giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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