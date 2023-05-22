Tüketici güveni Mayıs ayında yükseldi
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Tüketici güven endeksi Mayıs ayıdan yüzde 4 artarak 91,1 oldu.
Tüketici güven endeksi Mayıs ayıdan yüzde 4 artarak 91,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı. Nisan ayında 87,5 olan endeks, Mayıs ayında 91,1 oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi