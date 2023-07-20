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Tüketici güveni Haziran'da geriledi

Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi Temmuz ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu.

Tüketici güven endeksi Temmuz ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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