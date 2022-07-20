Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 arttı Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı. Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68 oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

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