Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 azaldı Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı. Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 azaldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.