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Tüketici Güven Endeksi Yüzde 3,1 Azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu. Böylece, tüketici güven endeksi bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu. Böylece, tüketici güven endeksi bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziran ayında 78,3 iken temmuz ayında yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu.

Böylece, tüketici güven endeksi bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

Tüketici güveni ocak ayında 80,4, şubatta 79,3, martta 79,4, nisan ve mayısta 80,5, haziranda 78,3 düzeyindeydi.

Tüketici güven endeksinin alt endekslerinden mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 5,4 azalarak yüzde 60,4; gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 4,2 alarak 75,9; gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 7 artarak 70,8; gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 2,6 artarak 96,5 oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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