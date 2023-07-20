Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Yüzde 5,9 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 azalarak 80,1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış endeks, geçen aya kıyasla düşüş gösterdi. Hanenin maddi durumu ve genel ekonomik durum beklentisi endeksleri de geriledi.