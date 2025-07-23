Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Düşüş Göstermeye Devam Etti
Tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 1,8 azalarak 83,5 seviyesine geriledi.
Tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi