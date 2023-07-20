Tüketici Güven Endeksi Temmuz Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu.

Tüketici güven endeksi Temmuz ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 oldu. - ERZİNCAN