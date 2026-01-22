Haberler

Tüik: Ocak Ayında Tüketici Güven Endeksi 83,7 Oldu

Güncelleme:
TÜİK verilerine göre, Ocak ayında Türkiye'nin tüketici güven endeksi 83,7 seviyesine çıkarak bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici güven endeksi 83,7 oldu.

TÜİK, 2026 yılı Ocak ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında 83,5 iken ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
