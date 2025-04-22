Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Düşüş Gösterdi
TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yapılan anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 azalarak 83,9 seviyesine geriledi.
Tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi