Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Vatikan'da Papa Franciscus'un odaları mühürlendi

Papa'nın odaları mühürlendi
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı

Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Düşüş Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Düşüş Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yapılan anket sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 azalarak 83,9 seviyesine geriledi.

Tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.