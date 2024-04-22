Tüketici Güven Endeksi Nisan Ayında Arttı

Tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 79,4 iken Nisan ayında yüzde 1,4 oranında artarak 80,5 oldu. - ERZİNCAN