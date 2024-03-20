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Tüketici Güven Endeksi Mart Ayında Arttı

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Tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 iken mart ayında yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu.

Tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 iken mart ayında yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 iken mart ayında yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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