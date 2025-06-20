Tüketici Güven Endeksi Haziran'da Yükseldi

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Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 artışla 85,1'e yükseldi.

Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında 84,8 iken Haziran ayında yüzde 0,3 oranında artarak 85,1 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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