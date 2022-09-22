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Tüketici güven endeksi 72,4 oldu

Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi 72,4 oldu

Tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı.

Tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında arttı; Ağustos ayında 72,2 olan endeks, Eylül ayında 72,4 oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye İstatistik Kurumu Eylül Ekonomi Haberler

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