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Tüketici Güven Endeksi Eylülde Artış Gösterdi

Tüketici Güven Endeksi Eylülde Artış Gösterdi
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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, tüketici güven endeksi eylül ayında 78,2 olarak belirlendi. Endeks, ağustos ayına göre yüzde 0,8 oranında artış gösterdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin eylül ayı verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ağustos ayında 76,4 iken eylül ayında yüzde 0,8 oranında artarak 78,2 oldu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 78,2 olarak belirlendi.

Tüketici güven endeksinin 2023'ün eylül ayına göre 6,7 puan arttığı görülürken, endeks bu yıl içinde 2,2 puan düştü.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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