Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yüzde 3 Artış Gösterdi
TÜİK ve TCMB işbirliği ile hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında 80,6'ya yükseldi.
Tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında yüzde 3 oranında artarak 80,6 oldu. - BAYBURT