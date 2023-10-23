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Tüketici Güven Endeksi Ekim Ayında Arttı

Tüketici güven endeksi, Eylül ayına göre Ekim ayında yüzde 4,4 oranında artarak 74,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yapılan tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güveni yükseliş gösterdi.