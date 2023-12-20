Tüketici Güven Endeksi Aralıkta Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında tüketici güven endeksinin yüzde 2,6 artarak 77,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 oldu. Tüketici güven endeksinin alt endekslerinden mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 3,4 artarak 63,4, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2,1 artarak 76,1, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 3,3 artarak 75,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 2 artarak 94,5 oldu.