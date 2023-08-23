Tüketici Güven Endeksi Ağustosta Yüzde 15,1 Azaldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 15,1 azalarak 68 seviyesine geriledi. Alt endekslerde de düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası'nın anketine göre tüketici güven endeksi, ağustosta aylık yüzde 15,1 oranında azalışla 68 oldu.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi bugün açıklandı. Temmuz ayında 80,1 olan endeks, ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68 oldu. Geçen yılın ağustos ayında ise endeks 72,2 olarak gerçekleşmişti.