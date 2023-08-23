Tüketici Güven Endeksi Ağustos Ayında Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Temmuz ayına göre Ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.