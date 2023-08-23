Tüketici Güven Endeksi Ağustos Ayında Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Temmuz ayına göre Ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.
Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 80,1 iken Ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 80,1 iken Ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi