Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı

ANKA - Ekonomi
 - Güncelleme:
Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; haziran ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; haziran ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini bugün açıkladı. TÜİK'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürüttüğü tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında geriledi. Mayıs ayında yüzde 67,6 olan endeks, haziran ayında 63,4 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 8,1 AZALDI

TÜİK verilerine göre; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksinin alt endekslerindeki değişim oranları da tablo olarak paylaşıldı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre 8,1 azaldı.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

ANKA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title