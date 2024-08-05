Tüketici Fiyatları Temmuz Ayında Yüzde 3,23 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78 oldu.

TÜİK, temmuz ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında enflasyon bir önceki aya göre aylık yüzde 3,23 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 61,78 oldu.

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