TÜİOSB, Yeşil Dönüşüm ile Türkiye'nin Geleceğine Yön Veriyor

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Başkanı Gül Akyürek Balta, ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir OSB olarak kaydettikleri ilerlemelerin, önemli bir etki alanı oluşturduğunu belirterek, "TÜİOSB'nin tüm alt yapı inşaatlarının en geç yıl sonunda tamamlanmasını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 'yeşil doğan ve ikiz dönüşüm' mottolarıyla kurulan TÜİOSB'ye ilgi giderek artıyor. Sanayi bölgelerinden sorumlu Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın ziyaretinin ardından, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretleri, gözleri TÜİOSB'ye çevirdi.

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, devletin en üst düzeyde ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "TÜİOSB'nin yeşil doğan ilk OSB olması ve 'Endüstri 4.0' felsefesine uygun olarak dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmesi bu ilginin asıl nedenidir. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan'ın ziyareti bizi memnun etti. Özellikle, sahada tüm gelişmeleri yerinde incelemesi ve süreçlerin hızlanması için bize verdiği destek, aynı zamanda sanayimizin gelişmesine verilmiş bir destektir" ifadelerini kullandı.

"İkiz dönüşüm Türk sanayisinin geleceğidir"

"Sanayimizin gelecek dönemde ihracatta rekabetçi olabilmesi ve uluslararası pazarlarda yer bulabilmesi için ikiz dönüşümün tüm OSB'ler tarafından gerçekleştirilmesi çok önemli. Çünkü ikiz dönüşüm, Türk sanayisinin geleceğidir" diyen Akyürek Balta, bu anlamda OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü'nün ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

"Sanayimizin ve istihdamımızın en önemli gücü OSB'ler oldu"

Sanayinin ve istihdamın en önemli gücünün OSB'ler olduğunu söyleyen Akyürek Balta, şöyle devam etti; "Başkanımız Kütükcü ve yönetim kurulu üyelerimizin OSBÜK Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını Mersin'e alarak hem TÜİOSB'yi yerinde incelemek hem de bölgemizde bulunan diğer OSB'leri ziyaret ederek, ticari ve üretim kapasitelerini incelemesi, konuya verilen önemin bir göstergesi olmuştur."

TÜİOSB'nin önemli bir bilgi birikimi oluşturduğunu ve bu tecrübenin diğer OSB'lere aktarılacağını vurgulayan Akyürek Balta, şu bilgileri verdi: "Bu tecrübelerle birlikte ilerleyen yıllarda TÜİOSB gibi pek çok 'Yeşil doğan OSB'miz olacak. Bu açıdan bakıldığında TÜİOSB önemli bir deneyim ve bilgi maliyetini de üstlenmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan'ın akabinde OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü'nün ziyaretinin, Türkiye'nin ilerleyen süreçte sanayimizin rotasıyla ilgili önemli ipuçları verdiğini düşünüyorum."

TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta, OSBÜK Başkanı Kütükcü'nün, tüm Türkiye'deki OSB'lerin yeşil dönüşümü için OSBÜK bünyesinde ciddi çalışmalar yaptığını söylediğini de belirterek, sahadaki ziyaretlerde bunu gözlemlediklerini ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

En geç yıl sonunda alt yapı inşaatları tamamlanacak

Gül Akyürek Balta öncülüğünde 2018 yılında kurulan TÜİOSB, Türkiye'nin ilk 'Yeşil doğan OSB'si olma özelliğini taşıyor. TÜİOSB, Endüstri 4.0 felsefesine uygun, AB Yeşil Mutabakatının tüm kriterlerini karşılayan, ikiz dönüşümü gerçekleştiren bir OSB olarak kuruluyor. Hali hazırda alt yapı inşaatları devam eden ve en geç yıl sonuna kadar bitmesi planlanan TÜİOSB'de, gelen yoğun talepler üzerine ek alan tahsisi yapıldı. TÜİOSB, tüm süreçler tamamlandığında 100 fabrika ve 10 bini aşan istihdamıyla Türkiye'nin ilk yeşil eko sistemine sahip OSB'si olarak, üretim ekonomisinin çok önemli bir parçası olarak faaliyet gösterecek. - MERSİN

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