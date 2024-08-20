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TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini Açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıkladı. YD-ÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,70 artarken, yıllık artış ise yüzde 27,41 oldu. İmalat ürünlerinde artış yüzde 27,30, madencilik ve taş ocakçılığında ise yüzde 33,82 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,70 artarken, yıllık artış ise yüzde 27,41 oldu.

TÜİK, YD-ÜFE'nin yıllık yüzde 27,41 arttığını açıkladı. Geçtiğimiz aya göre artış yüzde 1,70 olurken on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,80 artık olduğu belirlendi.

"İmalat ürünlerinde artış yüzde 27,30, madencilik ve taş ocakçılığında ise yüzde 33,82"

TÜİK'in açıkladığı Tarım-GFE'ye göre, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,82'lik, imalatta yüzde 27,30'luk artış oldu. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinin, ara mallarında yüzde 24,39, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,40, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,59 artış, enerjide yüzde 13,32 artış, sermaye mallarında yüzde 30,88 artış olduğu görüldü.

"İmalatta aylık artışın yüzde 1,73 olduğu görüldü"

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimlerinin, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,21 artış, imalatta yüzde 1,73 artış olduğu açıklandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,33, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,49, enerjide yüzde 2,87 ve sermaye mallarında yüzde 2,08 oldu.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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