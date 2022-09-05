Tüik: Yıllık Enflasyon Yüzde 80'in Üzerine Çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 1,46 oldu. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 80,21’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon beklentilerin bir miktar altında kalarak yüzde 1,46 oldu. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 80,21'e ulaştı.

TÜİK ağustos ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 oldu.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA FİYAT ARTIŞI SAĞLIKTA OLDU

TÜİK verilerine göre, ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,01 ile sağlık oldu.

123 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE ARTIŞ OLDU

Bu yılın ağustos ayında, endeks kapsamındaki 144 temel başlıktan 16 temel başlığın endeksinde düşüş olurken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA GRUBU İSE YILLIK FİYAT ARTIŞINDA BAŞI ÇEKTİ

TÜİK verilerine göre, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 72,53 ARTTI

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 72,53, aylık yüzde 3,17 oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,31 olarak hesaplandı.