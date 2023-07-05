TÜİK Verilerine Göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan haziran ayı verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 6,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,42 artış gösterdi. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 42,09, aylık yüzde 6,15 arttı. Kok ve rafine petrol ürünleri yıllık yüzde 19,99 azalırken, metal cevherleri aylık yüzde 13,65 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 6,50, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,42 arttı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksini bugün yayınladı. Buna göre; Yİ-ÜFE aylık yüzde 6,50, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,42 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 86,59 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,09 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,61, imalatta yüzde 42,09, elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 3,29 ve su temininde yüzde 59,68 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 36,50, dayanıklı tüketim malında yüzde 47, dayanıksız tüketim malında yüzde 62, enerjide yüzde 10,26 ve sermaye malında yüzde 52,44 artış yaşandı.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 6,15 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,77, imalatta yüzde 6,15, elektrik, gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 12,54 ve su temininde yüzde 2,71 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 6,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,53, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,19, enerjide yüzde 12,67 ve sermaye malında yüzde 8,02 arttı.

KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ YILLIK YÜZDE 19,99 AZALDI

Yıllık en yüksek azalış; yüzde 19,99 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,66 ile ham petrol ve doğal gaz alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 95,38, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 91,80, içecekler yüzde 81,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

METAL CEVHERLERİ AYLIK YÜZDE 13,65 ARTTI

Aylık en yüksek azalış; yüzde 6,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 0,08 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,15, metal cevherleri yüzde 13,65, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 12,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.