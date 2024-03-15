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TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2024 Şubat ayında 93 bin 902 konut satıldığı açıklanırken, Aydın'da da bin 941 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2024 Şubat ayında 93 bin 902 konut satıldığı açıklanırken, Aydın'da da bin 941 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 93 bin 902 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 344 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 168 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 45 konut ile Tunceli ve 51 konut ile Bayburt oldu. Aydın'da da 2024 Şubat ayında konut satışı, bin 941 olarak açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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