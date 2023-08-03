TÜİK verilerine göre temmuzda enflasyon yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 9,49, yıllık bazda yüzde 47,83'e çıktı. Böylece, enflasyondaki baz etkili düşüş eğilimi sona ererek, hızlı bir tırmanışa geçti.

TÜİK verileriyle haziran ayında enflasyon aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 seviyesinde gerçekleşmişti.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün yayınladı. Buna göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE), aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83 oldu. Ocak-temmuz dönemi enflasyonu 31,14 olurken, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 17,17 İLE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

TÜİK verilerine göre, aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 17,75 ile ulaştırma olurken, yıllık artışta yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller ilk sırada yer aldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Buna karşılık, temmuzda bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu.

Temmuz ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 4'ünde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlıkta değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YÜZDE 56,09'A ÇIKTI

TÜİK verilerine göre, yıllık çekirdek enflasyon ise 47,33'ten yüzde 56,09'a yükseldi.