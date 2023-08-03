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TÜİK verilerine göre temmuzda enflasyon yükseldi

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 9,49, yıllık bazda yüzde 47,83'e çıktı. Böylece, enflasyondaki baz etkili düşüş eğilimi sona ererek, hızlı bir tırmanışa geçti.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

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