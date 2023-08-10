TÜİK verilerine göre sanayi üretimi artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi, haziranda yıllık bazda yüzde 0,6'lık ufak bir artış kaydetti. Sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık yüzde 11,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise 3,4 oranında üretim düşüşü yaşandı. Haziran ayında ise imalat sanayi sektöründe yüzde 2,3 artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi, haziranda yıllık bazda yüzde 0,6'lık ufak bir artış kaydetti. Sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık yüzde 11,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe ise 3,4 oranında üretim düşüşü yaşandı.

TÜİK sanayi üretim endeksi haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre, haziranda sanayi üretimi aylık yüzde 1,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksini bir önceki aya göre yüzde 4,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 2,1 azalma kaydettiği görüldü. Haziranda, imalat sanayi sektörü endeksinde ise yüzde 2,3 artış kaydedildi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 0,6 oranında arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinin de yüzde 3,4 azaldığı saptandı. İmalat sanayi sektörü endeksi ise yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti.