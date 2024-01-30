TÜİK verilerine göre ocak ayı güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı güven endeksi aylık yüzde 3,1 artışla 99,4 oldu.

TÜİK, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini bugün açıkladı. Buna göre, aralık ayında 96,4 olan ekonomik güven endeksi, aylık yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.

TÜİK'in verilerine göre; bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4 oranında artarak 116,8 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 olarak gerçekleşti.